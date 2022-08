Bijzonder gesmaakte editie van Absolutely Free Festival in Genk

door Geert Kusters

Einidigen doen we met muziek, want gisteren was de laatste festivaldag van het Absolutely Free Festival in Genk. Met zo'n 7.500 bezoekers over twee dagen, was het na twee coronajaren opnieuw een succeseditie. Bezoekers kunnen nog steeds gratis het festivalterrein op, in ruil voor drie lege batterijen. En ook de intieme setting en eigenzinnige line-up geven AFF een unieke plek in het festivallandschap.