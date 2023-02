Pukkelpop maakt vandaag een eerste headliner bekend. De Amerikaanse Billie Eilish zal in augustus afzakken naar de weide in Kiewit. In de loop van de week lost de organisatie nog drie headliners. Het is de tweede keer dat Eilish op het festival zal staan. In 2019 kreeg ze het hele publiek al mee:Billie Eilish, amper 21, is de jongste headliner die Pukkelpop ooit heeft gehad en een van de grootste en meest gewaardeerde singer-songwriters van haar generatie. Sinds de release van haar debuutsingle in 2015 blijft Billie Eilish alle mogelijke records vermorzelen; gaande van streams, verkoop, concerten en verzilverde nominaties voor elke mogelijk denkbare muziekprijs. Happier Than Ever, zo heet haar huidige wereldtour, houdt deze zomer opnieuw halt op Pukkelpop. "Kippenvel""Billie’s back! Ja, we zijn zó trots dat ze opnieuw naar Pukkelpop komt, zeker omdat ze maar een handvol Europese festivals doet deze zomer. Dit is trouwens haar enige show in België. Wie er in 2019 bij was, herinnert zich ongetwijfeld nog de gigantische volkstoeloop voor het hoofdpodium, echt ongezien voor een zondagnamiddag bij klaarlichte dag. Kippenvel," vertelt Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop. Nog meer namenIn de interactieve glazen container aan de Quartier Blue op het Verbindingsplein in Hasselt kwam vandaag stipt om 11.00u de naam van de Amerikaanse superster op meer dan 30 televisietoestellen tevoorschijn. Een knap staaltje glitchwerk van het Limburgs kunstenaarsduo Superview tv. Donderdag en vrijdag worden op hetzelfde uur en op dezelfde locatie nog enkele belangrijke namen voor Pukkelpop aangekondigd. De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort.