In de Zandstraat in Hasselt heeft een everzwijn een man in zijn tuin aangevallen. De hond van het gezin overkwam hetzelfde. Het dier werd gebeten in de nek en in de buik toen het in de tuin rondliep en moest met spoed geopereerd worden. De man kwam er vanaf met een wonde aan zijn been. De eigenaars zijn geschrokken en willen dat er snel een oplossing komt voor het probleem met de wilde everzwijnen. De dochter van het gezin doet haar verhaal voor onze camera.