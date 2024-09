Bilzen-Hoeselt is kandidaat om BK veldrijden te organiseren in 2027

Christian Lattanzio is niet langer de coach van STVV. Na een teleurstellende start van het seizoen, met slechts drie punten uit zes wedstrijden, besloot de clubleiding om de samenwerking met de Italiaan te beëindigen. Het besluit viel na de recente 1-1-draw tegen Kortrijk, wat voor de STVV-top de druppel bleek te zijn. Sportief directeur André Pinto lichtte de beslissing toe en erkende dat deze met "pijn in het hart" werd genomen. Pinto prees Lattanzio als een "intelligente en integere coach" en benadrukte dat de omstandigheden voor de coach verre van ideaal waren. Het team moest enkele sleutelspelers missen vanwege de Olympische Spelen, en problemen met papierwerk zorgden ervoor dat belangrijke transfers vertraagd werden. Ondanks deze uitdagingen vond de club dat de tegenvallende resultaten de keuze onvermijdelijk maakten. Toekomstplannen en opvolging STVV wil snel een nieuwe coach aanstellen, zodat het tijdens de interlandbreak de voorbereiding kan beginnen voor de volgende competitiewedstrijden, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen OH Leuven. In de afgelopen weken zijn er al gesprekken geweest met Felice Mazzu. Hij wordt als topkandidaat gezien om Lattanzio op te volgen. Hoewel er nog geen definitief akkoord is bereikt staat hij gekend als een ervaren coach met veel kennis van de Jupiler Pro League. Verantwoordelijkheid en versterking De clubleiding erkent ook de bezorgdheid van de supporters na de magere 3 op 18 punten. Daarom wordt in de laatste dagen van de transferperiode hard gewerkt aan gerichte versterking van de selectie. Tegelijkertijd blijft de club geloven in het potentieel van de huidige spelersgroep, die volgens Pinto "week na week groeit." STVV hoopt dat eenheid binnen het team zal leiden tot betere prestaties na de interlandbreak en een stijging op de ranglijst. In de tussentijd zullen enkele overgebleven stafleden de trainingen overnemen, terwijl ook twee van Lattanzio’s assistenten de club verlaten. De club maakt van deze periode gebruik om het roer om te gooien en zich voor te bereiden op een betere tweede helft van het seizoen.