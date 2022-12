In de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Limburg werft de federale politie 20 nieuwe mensen van de scheepvaartpolitie aan. Het vrachtverkeer op het Albertkanaal neemt toe en dat verhoogt de kans op illegale drugstransporten. Want waar er zeecontainers zijn, is er ook cocaïnetraffiek, klinkt het bij de politievakbond. Met de komst van een nieuwe containerhaven op de voormalige Fordsite in Genk wil de politie niets aan het toeval overlaten. Nu moet de scheepvaartpolitie vanuit Antwerpen vertrekken wanneer er iets in Limburg gebeurt. Daar komt dus verandering in. De politie verhuist geen agenten van Antwerpen naar Limburg, maar werft nieuwe mensen aan voor onze provincie.