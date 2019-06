Bilzen Kiest: volg hier om 20 uur live het debat met de Bilzerse lijsttrekkers

In Bilzen zijn de stadsdiensten begonnen met de opbouw van de stemhokjes voor zondag. Voor de derde keer in acht maanden tijd moeten de Bilzenaren gaan stemmen. Dit keer opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen, nadat de uitslag van 14 oktober vernietigd is. Ambtenaren uit Brussel zullen de administratie van de stad Bilzen zondag bijstaan. Rond 4 uur worden de eerste, voorlopige uitslagen verwacht. Pas vanaf 8 uur weten we echt hoe de kiezer de kaarten geschud zal hebben in Bilzen.