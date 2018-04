Bilzen laat werken in bossen Schoonbeek stilleggen

De werken in de Bossen van Schoonbeek worden meteen stilgelegd. Het Agentschap Natuur en Bos nam die beslissing op vraag van het Bilzerse stadsbestuur. Het schepencollege kwam vanmorgen uitzonderlijk samen om enkel dit dossier te bespreken. Vorige week was er heel wat te doen rond de werken in de Schoonbeekse bossen. Over een traject van vele kilometers erd whet bos volgestort met rotzooi, plastic en ijzer. De ellende begon nadat de bospaden zwaar beschadigd werden door kapwerken. Om de paden op te kalefateren, liet Agentschap Natuur en Bos ze verstevigen met bouwpuin. Het resultaat is dat delen van het bos nu veranderd zijn in een regelrecht stort. Natuurliefhebbers en buurtbewoners trokken aan de alarmbel: (artikel gaat verder onder de video)Stad eist duidelijkheidBurgemeester Frieda Brepoels eist duidelijkheid over de gebruikte materialen voor de aanleg van de exploitatiewegen. De voorbije weken werden in de onderlaag immers grote hoeveelheden metaal en plastic aangetroffen. Tegelijk stelt zich de vraag of ANB geen stedenbouwkundige vergunning nodig had voor werken op openbaar domein. De stad Bilzen stuurt hierover vandaag nog een brief aan bevoegd minister Joke Schauvliege. Burgemeester is het beuDe Bilzerse burgemeester Frieda Brepoels is het beu. “De voorbije weken was er enkel discussie, maar geen duidelijkheid. Zowel wij als de bezorgde buurtbewoners zitten met heel veel vragen. Welke materialen zijn gebruikt en van waar zijn ze afkomstig? Kan je zomaar wegen aanleggen in een bos? Heeft ANB hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig? En is het überhaupt nodig om boswegen te verharden? Op élk van die vragen willen wij een duidelijk antwoord. Daar hebben we als stad meer dan recht op. Minister Schauvliege mag zich vandaag aan een brief verwachten. Het is aan haar om uitleg te geven over de werken die ANB op ons grondgebied uitvoert. Zolang er geen duidelijkheid is, worden er geen werken meer uitgevoerd in de bossen. Daarover hebben we gisterenavond een akkoord gesloten met ANB.” "Werken stilleggen is enige juiste maatregel"ANB heeft intussen de opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om een analyse uit te voeren op het betonpuin dat de aannemer gebruikte voor de onderlaag van de exploitatiewegen. Schepen van milieu Veerle Schoenmaekers: “Zonder die resultaten bestaat het vermoeden dat de gebruikte materialen niet conform de voorschriften zijn. En dan is het stilleggen van de werken op dit moment de enige juiste maatregel. Ik sprak de voorbije dagen met heel wat buurtbewoners. Zij snakken naar mooie en veilige bossen. En die moeten ze krijgen ook! De bevoegdheid ligt hier bij ANB, maar als stad zullen wij er nauwgezet op toezien dat deze plek teruggegeven wordt aan de natuur.”