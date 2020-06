Bilzen sluit tijdens weekends markt af voor verkeer om horeca te ondersteunen

Met de privé-jet op vakantie, wordt dat het nieuwe vliegen na corona? Naast een wekelijkse vlucht van Brussel naar Ibiza vanaf 4 juli, is ASL Group uit Hasselt van plan om in de toekomst van Brussel op Malaga te vliegen. In de winter komen daar nog eens de skivluchten van Antwerpen naar Inssbrück bij. ASL van oprichter Philip Bodson zet via een netwerk van 9 regionale en nationale luchthavens in België en Nederland vooral zakenvluchten in de markt. Daar komt nu dus ASL Fly Executive bij: een all-in formule voor de vakantieganger, die houdt van comfort, als reactie op low-costmaatschappijen zoals Ryanair. Wij gingen mee de lucht in voor de eerste vlucht met een privé-jet. Bestemming: niet Ibiza, wel Antwerpen.