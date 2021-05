Bilzen zet in op sporten

EnergyVille in Genk stelt binnenkort een nieuwe General Manager aan. Vanaf juni 2021 neemt Gerrit Jan Schaeffer de fakkel over van professor Ronnie Belmans, die later dit jaar met emeritaat gaat. Ook heeft EnergyVille dit jaar iets te vieren. Het centrum voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen bestaat tien jaar en is vijf jaar gevestigd op het Thor Park in Genk. Begin juni begint Gerrit Jan Schaeffer officieel als nieuwe General Manager van EnergyVille. Hij is geen onbekende in Genk. Schaeffer was één van de oprichters van EnergyVille. Ook was hij acht jaar lang Groepsdirecteur Energie bij VITO, één van de onderzoekspartners achter de Genkse energiecampus. "Met dertig jaar ervaring in de energiesector als ondernemer, onderzoeker en onderzoeksmanager is Gerrit Jan de juiste man voor de job", vertelt de huidige General Manager Ronnie Belmans. Belmans gaat eind 2021 op emeritaat, maar blijft een adviesrol vervullen binnen EnergyVille. Tienjarig bestaan Naast de aankondiging van de nieuwe General Manager heeft EnergyVille ook wat te vieren. De onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt bestaat tien jaar en is al vijf jaar gevestigd op het Thor Park in Genk. “We zijn de laatste tien jaar geëvolueerd naar een heus samenwerkingsverband dat het grootste deel van het energie-onderzoek in Vlaanderen verenigt”, aldus Ronnie Belmans. Stevige ambities De ambities zijn groot bij EnergyVille. Vanaf 2021 wordt ook een nieuwe onderzoekslijn toegevoegd: het onderzoek naar moleculen, om processen die zeer moeilijk geëlektrificeerd kunnen worden te verduurzamen. Daarnaast staan er weer heel wat nieuwe projecten, testopstellingen en samenwerkingen in de steigers. “Innovatie en technologische ontwikkelingen spelen een sleutelrol in het behalen van de klimaatdoelstellingen,” vertelt Gerrit Jan Schaeffer. “EnergyVille wil deze innovatieve technologieën samen met geïnteresseerde partners uitrollen in het living lab op Thor Park. We hopen daarmee de energietransitie samen met bedrijven, de industrie en de overheid te versnellen en zo te komen tot een energie-efficiënte, CO2-neutrale en duurzame samenleving. We hebben heel veel troeven in handen om samen met de industrie en overheden voorop te lopen in de energietransitie. Laten we die maximaal benutten.”