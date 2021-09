Bilzen zoekt herbestemming voor lege kerken

Na meer dan anderhalf jaar verbouwings- en uitbreidingswerken heeft de Beringse bibliotheek vandaag feestelijk haar deuren geopend. Na het welkomstwoord door burgemeester Thomas Vints (CD&V) en schepen van bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA), werd de opening opgefleurd door muzikale intermezzo’s van het kwintet van de Academie voor Muziek Woord en Dans. Om 13.00 uur gingen de deuren voor het grote publiek open. “De verbouwing, gecombineerd met de verhuis van duizenden boeken en materialen van en naar de tijdelijke pop-up bib op Lutgart, bleek een waar huzarenstuk”, vertelt schepen De Weyer. “Maar het resultaat mag er zijn. Deze vernieuwde bib is een pareltje en is bovendien volledig toekomst-proof.” Zo werd tijdens de werken ook meteen de basis gelegd voor het zogenaamde ‘Open+’-verhaal, dat in 2023 op de planning staat. “Via dat systeem met toegangscontrole zullen leners ook buiten de reguliere openingsuren, en dus zonder aanwezigheid van bibliotheekpersoneel, gebruik kunnen maken van de uitleenservice”, aldus De Weyer. “Zo wordt de bibliotheek letterlijk en figuurlijk toegankelijker voor de hele gemeenschap.” Ontmoetingsplaats Het bibliotheekgebouw werd op het gelijkvloers uitgebreid met een lees- en studieruimte en een polyvalente zaal. Aan de uitbreiding werd er ook een lezersterras voorzien, zodat bezoekers vanaf nu ook buiten hun krant of boek kunnen lezen. Daarnaast werd het bestaande gedeelte van de bib gemoderniseerd: nieuw tapijt en verlichting, heel wat nieuwe rekken en een frisse laag verf op de muren. De ingang van de bib zal voortaan aan de kant van het binnenplein tussen de kerk en de bib liggen, zodat fietsers en wandelaars een veilige en makkelijke toegang hebben. “Een bibliotheek doet vaak dienst als ontmoetingsplaats en dat is in Beringen niet anders”, weet burgemeester Thomas Vints. “De functie van ontmoetingsplaats wordt nu nog meer versterkt doordat het erg aangenaam vertoeven is in de vernieuwde bib. De bezoekers kunnen heel wat nieuwigheden ontdekken, uiteraard samen met de bibmedewerkers die steeds paraat staan. Daarnaast zullen de Beringenaren, met de verhuis van de stedelijke diensten naar het nieuwe stadhuis, twee stedelijke diensten op slechts een steenworp van elkaar terugvinden.” Feestelijke openingsmaand De opening gaf ook meteen het startschot voor een heuse feestelijke openingsmaand. De hele maand september kan je coronaproof genieten van een heleboel culturele en creatieve activiteiten in de bib. Zo zijn er workshops Circuit Bending, waarbij kinderen nieuwe geluiden creëren, workshops om hippe plantenhangers te maken, verschillende voorstellingen met clowns, goocheltrucs en kansen om boeken te winnen. Met een lezing van Bart Moeyaert wordt de feestmaand afgesloten. “Het volledige programma zal op de website van de bib en in de vorm van handige meeneembrochures te vinden zijn. Iedereen is tijdens de openingsmaand welkom in onze bib om een kijkje te nemen. Voor enkele activiteiten is het aantal deelnemers wel gelimiteerd en moet je vooraf inschrijven. Snel zijn is de boodschap”, voegt schepen De Weyer toe.