De 45-jarige Jeroen Mathijs uit Hasselt verliet rond 17 uur 55 zijn woning in de Paggestraat in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Jeroen is 1m80 lang en slank gebouwd. Hij heeft zwart, grijzend haar met krullen en baardgroei. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lange zwarte jas met kap, een donkerblauwe jeans en oranje schoenen van het merk 'Vans'. Aan Jeroen wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.