Bilzenaar die onterecht in cel zat reageert opgelucht na veroordeling van vrouw die hem valselijk beschuldigde

De voormalige lesgever die op de Breugelhoeve in Peer een pony mishandelde, riskeert een boete van 8.000 euro en een verbod op het houden van dieren voor twee jaar. De man moest vandaag voor de correctionele rechtbank in Hasselt verschijnen. In de herfst van 2023 deed een filmpje op sociale media de ronde. Daarin was te zien hoe een pony zweepslagen kreeg van een lesgever in de Peerse manege. Het parket Limburg opende daarop een onderzoek naar dierenmishandeling. Vandaag kwam de man niet opdagen voor de rechtbank in Hasselt. Daarop vorderde de procureur een strenge straf. Ook de uitbaatster van de intussen failliete manege moest zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank. Zij riskeert een boete van 12.000 euro en een verbod op het houden van dieren voor drie jaar, omdat ze het zou hebben nagelaten om de paarden goed te verzorgen. Het vonnis volgt op 4 februari.