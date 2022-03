Bilzenaar geraakt niet weg uit oorlogsgebied in Oekraïne

- De 65-jarige Paul Jacobs uit Bilzen wil uit Oekraïne vluchten nu Rusland ook de stad Dnipro bombardeert. Die ligt vlakbij zijn woonplaats. Volgens hem werden een kleuterschool, een woonwijk en een fabriek gebombardeerd.- Vanaf maandag worden de eerste Oekraïense vluchtelingen in de Limburgse klassen verwacht. Het CLB heeft een plan uitgewerkt om de leerlingen zo goed mogelijk te integreren.- Het aantal coronabesmettingen neemt opnieuw toe. Binnen Vlaanderen is de circulatie in Limburg het hoogst. Experts roepen op tot voorzichtigheid.- In de sport is het aftellen naar zondag want in het voetbal is er derby tussen Genk en STVV, in het basketbal speelt Limburg United de bekerfinale tegen Oostende.- En in de TVL-reeks Sierre, 10 jaar later spreken we met Else die haar zoon Bart in de busramp verloor.