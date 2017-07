Bilzenaar in cel voor verdenking moord op vermiste Genkenaar

* De oude industriële Philipshal aan de Corda Campus is omgebouwd tot hippe kantoorruimte voor 32 bedrijven. We geven u alvast een exclusieve blik achter de schermen. * De stad Beringen trekt naar het Grondwettelijk Hof. Het vindt dat het als derde grootste stad van Limburg recht heeft op meer middelen uit het gemeentefonds. * Vrouwen die niet zwanger kunnen worden of een miskraam hebben gehad, worden voortaan beter begeleid dankzij een fertiliteitscouncelor. Aan de PXL studeert de eerste generatie af. * En we nemen een kijkje bij de eerste padelclub van Limburg. De primeur is voor tennisclub Excelsior in Hasselt.