Vanaf dit weekend kan u voor het laatst drie uiterst zeldzame sneeuwluipaarden bewonderen in Limburg tijdens de opendeurdagen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Een TVL-ploeg was erbij toen de de dieren in 2015 gered werden uit een Franse zoo, waar ze in de illegale handel dreigden te verzeilen. Na een jarenlange juridische strijd heeft het Natuurhulpcentrum nu eindelijk een nieuwe thuis voor hen gevonden.