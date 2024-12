Bilzenaar zat onschuldig in de cel tot 'slachtoffer' mond voorbij praatte

Deze ochtend rond 5 uur heeft zich een zware ontploffing voorgedaan in de Heirstraat in Maasmechelen. De bewoners van de getroffen woning waren op het moment van de ontploffing op vakantie. De brandweer was snel ter plaatse. De ontploffing veroorzaakte aanzienlijke materiële schade aan de woning en aan twee voertuigen die voor het huis geparkeerd stonden. Ook de ruiten van de woning aan de overkant raakten beschadigd door de ontploffing. Het parket stuurde het labo ter plaatse voor een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Ook DOVO is onderweg. Alle mogelijke pistes worden onderzocht, ook die van een mogelijke afrekening in het kader van het drugmilieu. Het onderzoek wordt gevoerd door PZ Lanaken-Maasmechelen. Bewoners die meer informatie hebben, of iets verdachts hebben opgemerkt, worden verzocht contact op te nemen met de politie Lanaken-Maasmechelen via het nummer 089/47.47.47.