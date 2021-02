Bilzers bedrijf verplicht nu al mondmaskers op kantoor. "Hopelijk volgen meer bedrijven"

Ondertussen zitten duizenden Limburgse gezinnen op dit moment in quarantaine. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Als bijvoorbeeld maar één iemand besmet is in het gezin, moet die persoon gescheiden blijven van de andere gezinsleden. Het huis moet dus verdeeld worden in een besmette en niet-besmette zone. Dat is vaak praktisch gezien een heel geregel. En ook mentaal is het zwaar. Zo moet Evi Nijs uit Bilzen haar man al 13 dagen lang missen. En ook de twee kinderen Paulien en Charlotte kijken er naar uit om hun papa weer te mogen knuffelen.