Bilzers De Kimpel steekt nek uit voor beloftevol jong talent

In Ham vindt er voor het eerst 'Magie in 't bos' plaats. 'Magie in 't bos' is een avondwandeling van ongeveer 2 kilometer aan het Wasseven in Ham. Het bos is sfeervol verlicht met kaarsjes, lampjes, klank en lichtspelen. Een aantal mysterieuze figuren verrassen de deelnemers en er wordt een heuse vuurshow georganiseerd. Opvallend is de decoratie van de Spaanse decorbouwers Wowdeco. Zij kleuren de Hamse bossen rood, groen en blauw. Er worden ook de nodige coronamaatregelen genomen. Zo wordt een maximaal aantal deelnemers per tijdslot van 30 minuten toegelaten. Een covid safe ticket is hierdoor niet nodig. Omdat het een openlucht evenement is, is er uiteraard voldoende ventilatie. De afgelopen dagen trok het evenement al 12.000 wandelaars. 'Magie in het bos' loopt nog tot zondag 7 november.