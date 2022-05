Bilzers theatergezelschap Filet Puur in première met 'De Bosjes'

De zevende editie van de Kunstennacht in Hasselt kon op een recordopkomst rekenen van maar liefst 8.500 bezoekers. Met 58 activiteiten op 55 locaties konden bezoekers zich laten onderdompelen in een belevingsparcours vol met beeldende kunst en live muziek. Na de uitgestelde editie van vorig jaar moesten kunstliefhebbers niet lang wachten op een nieuwe kunstennacht. De veelheid aan expo's, concerten, workshops en debatten werd goed gesmaakt. De concerten waarvoor het publiek moest inschrijven, liepen dan ook al snel vol. De ambtswoning van de Gouverneur was deze editie het decor van This Is Not A Lovesong, een uniek project van Laurens Mariën, Jasper Segers en actrice Laurence Roothooft. Door het enorme aanbod aan activiteiten kon je je laten onderdompelen in het Hasselts cultuurleven. “We willen Kunstennacht volgend jaar verder uitbouwen tot een unieke avond vol artistieke ervaringen, die tot ver buiten de stadsgrenzen weerklank vindt. Kunstennacht is voor ons op korte tijd een vaste waarde geworden binnen de belevingsstad die we willen zijn”, besluit burgemeester Steven Vandeput. De volgende editie staat gepland op 11 mei 2023.