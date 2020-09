Aan de UHasselt is het academiejaar begonnen met Code Oranje. Op het laatste moment was nog beslist om van Code Geel naar Oranje te gaan, door het stijgend aantal besmettingen. Code Oranje houdt in dat er veel minder studenten aanwezig zijn, er in kleine groepjes wordt les gegeven en veel online gebeurt. De meeste studenten berusten in hun lot. Ze leggen zich er bij neer dat ze de corona-generatie zijn en volgen de maatregelen strikt op. Fuiven is uit den boze. Leuk is anders. Om het voor de eerstejaars toch nog wat aangenaam te maken, organiseert de universiteit deze namiddag Student Ville, een pop-upbar aan de Fitlink in Diepenbeek, met DJ en 40 tafels waar telkens 5 studenten kunnen zitten.