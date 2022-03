Bilzerse wegwerkzaamheden doen omzet baanwinkels kelderen

Kom op tegen Kanker zoekt in Limburg zorgvrijwilligers die kankerpatiënten en hun naasten een luisterend oor bieden. Alle zorgvrijwilligers krijgen een basisopleiding met praktijkgerichte oefeningen. De bedoeling van de vrijwilligerswerking is niet de bestaande hulpverlening te vervangen maar aan te vullen. De vrijwilligers bieden een halve dag per week een luisterend oor aan mensen met kanker en naasten op een vaste ziekenhuisafdeling. Daarnaast informeren ze de patiënten over de diensten van Kom op tegen Kanker en andere instanties en organisaties en signaleren ze eventuele problemen aan de zorgverleners. In Limburg is Kom op tegen Kanker op zoek naar zorgvrijwilligers in de volgende ziekenhuizen: Noorderhart in Pelt, AZ Vesalius in Tongeren, Ziekenhuis Oost-Limburg – campus Sint-Jan in Genk en het Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden. De eerstvolgende opleiding start op vrijdag 22 april.