Het kwik steeg vandaag tot 26,6 graden in onze provincie. Daarmee was het meteen de warmste dag van het jaar. Heel wat Limburgers gingen dan ook op zoek naar verkoeling in de verschillende plassen die onze provincie rijk is. De temperatuur steeg al vroeg boven de 20 graden waardoor er ook al in de voormiddag veel mensen het water opzochten, dat zagen we zelf aan De Plas in Houthalen-Helchteren.