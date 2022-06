Binnenkort fietsen door eeuwenoude duinen in Molenheide?

Vanaf 10 juli is het Flametime. Want dan beginnen de Red Flames aan het Europees kampioen voetbal in Engeland. Vandaag wordt er nog geoefend tegen Oostenrijk. Maar gisteren hielden de nationale dames een open training en een fandag in Tubeke. De opkomst was groot want de populariteit van de Flames wordt jaar na jaar groter. 4 Limburgse dames trekken mee naar Engeland: Davinia Vanmechelen, Davina Philtjens, Julie Biesmans en Amber Tysiak. Wij spraken met die twee laatste Flames over hun ambities in Engeland.