Binnenkort fietsen onder de kolenwasserij

door Luc Moons

Na fietsen door de bomen, door het water en tussen de mijnterrils, krijgt Limburg er een nieuwe fietsattractie bij. In het voorjaar opent Fietsen en Wandelen onder de kolenwasserij, op de mijnsite van be-MINE in Beringen. Het fietspad, dat aansluit op het kolenspoor en het Limburgse fietsroutenetwerk is klaar. Er beweegt heelwat op be-MINE. Naast be-NATURE in de kolenwasserij is de provincie Limburg begonnen aan het project Mineset. En op het Houtpark worden in 2025 de eerste woningen gebouwd. Het kappen van de bomen is begonnen.