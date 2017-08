Binnenkort geen Cyriel Verschaevestraat meer in Lanaken?

Vanmiddag reed een bestelwagen in op de mensenmassa op de Ramblas in Barcelona. Bij de terreurdaad vielen 13 doden en minstens 80 gewonden. Een van de dodelijke slachtoffers is een vrouw uit Tongeren.Een Tongerse werd vandaag slachtoffer van de laffe aanslag in Barcelona. Namens alle Tongenaren mijn deelneming aan familie en vrienden.— Patrick Dewael (@PatrickDewael) 17 augustus 2017Rond 17 uur reed een bestelwagen tientallen mensen aan in Barcelona. De terreurdaad werd intussen opgeëist door IS. Volgens de lokale politie vielen er 13 doden. Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich ook een Vlaamse vrouw uit Tongeren. Dat bevestigen zowel de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, als kamerfractievoorzitter Patrick Dewael.