Binnenkort vaker zondagswinkelen in Genk

De Limburgse transport -en chemiesector zullen ongetwijfeld negatieve gevolgen ondervinden van de Brexit. Dat zegt Nic Van der Marliere, Vlaams ambassadeur in Londen in een gesprek met onze redactie. Vooral qua tewerkstelling zal het vertrek van de Britten uit de EU voor veel moeilijkheden zorgen. Limburgse bedrijven die leven op export moeten daarom op zoek gaan naar nieuwe markten nog voor het te laat is. Ook de PXL-studenten die deze week in Londen waren, hadden vele vragen over de Brexit.