Na de wolf maakt de goudjakhals zijn opwachting in Limburg. Hij is er wellicht al. Alleen ontbreekt het ultieme bewijs. Dat zegt Jan Loos van de vzw Welkom Wolf. De jakhals zou gezien zijn in Voeren en de laatste weken zijn er opvallend veel meldingen uit het Zuiden van Limburg. Dat is niet toevallig het gebied onder het Albertkanaal. De jakhals blijft uit het territorium van de wolf, en die houdt zich in Limburg op boven het Albertkanaal. De goudjakhals is ongevaarlijk voor de mens, maar hij is wel verlekkerd op tuin- en keukenafval.