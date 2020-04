Binnenstad Tongeren vanaf juni omgevormd tot één grote fietszone

Vanaf juni is de fiets koning in het centrum van Tongeren. De volledige binnenstad wordt dan samen met de bestaande voetgangerszone rondom de Grote Markt één grote fietszone. In maar liefst 53 aaneengesloten straten zal de fietser hoofdgebruiker zijn. “Het omvormen van de fietsstraten in het centrum van onze stad naar één fietszone past in de visie van ons mobiliteitsplan", vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. "Op deze manier wil de stad het klimaat voor fietsers verbeteren op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid”.

De regels die nu al in de fietsstraten gelden, zullen ook van toepassing zijn in de fietszones. Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot de fietszone, maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Fietsers mogen de hele breedte van de weg gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan. “Alle straten en locaties in de binnenstad blijven bereikbaar", zegt schepen van mobiliteit Patrick Jans. "De verkeerscirculatie wordt niet aangepast."

Markeringen en signalisatieborden

De fietszone kan je herkennen aan de rode markeringen en/of fietslogo’s op de straat. Op de plaatsen waar je de fietszone binnenrijdt komen signalisatieborden. “In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers en bepaalde voertuigcategorieën hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken,” aldus schepen Jans.