Biografie 'Haat / Liefde' laat andere kant van Stijn Vreven zien

De gemeenschapsscholen van Campus Van Eyck in Maaseik gaan leerlingen vanaf volgend schooljaar de kans geven om 4 uur per week extra te sporten. Het gaat om voetbal of multisport, als extra vak in het lessenrooster en ongeacht wat de studierichting is. Op deze manier wil de schooldirectie kinderen meer laten bewegen, wat ook een positief effect heeft op het denkvermogen. Het project krijgt de steun van Racing Genk-speler Bryan Heynen.