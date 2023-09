Bioloog Frederik Thoelen maakte unieke beelden van de Limburgse wolf

- TV Limburg toont u in primeur nooit geziene beelden van een Limburgse wolf in close up. Het is wolvenkenner Frederik Thoelen die er als eerste in slaagt om in onze provincie een wolf te filmen van zo dichtbij. - Ouders van scholieren in Bilzen pikken het niet dat de directie schooluren en pauzes wil aanpassen omdat bussen van De Lijn niet op tijd rijden. De school eist nu van De Lijn dat ze haar verplichtingen nakomt.- Paardenkliniek Equitom in Lummen is het grootste ziekenhuis van zijn soort in Europa na een investering van meer dan 16 miljoen euro.- De UHasselt is op zoek naar diabetespatiënten om te onderzoeken welke oefentherapie het beste kan helpen tegen het ontwikkelen van dementie en hartfalen.- En we zijn op weg naar de eerste hittegolf ooit in september. Tot het einde van de week blijft het tropisch warm.