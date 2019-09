Bioracer uit Tessenderlo wint Ambiorixprijs

Farmaline, de online apotheek met wortels in Tongeren, mag zich een jaar lang de Belgische ‘webshop van het jaar’ noemen. Uit de cijfers blijkt dat het winkelgemak, de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten bepalend zijn voor de overwinning. Om (onder andere) die drie redenen koopt de Belg almaar vaker online: het voorbije jaar nam het aantal bestellingen bij online apotheken in ons land toe met 41%. Gezondheids- en schoonheidsproducten vormen zo het snelst groeiende online marktsegment. De ‘Retailer of the Year’ is de jaarlijkse hoogmis voor de webshops. De awards worden uitgereikt op basis van de beoordeling van bijna 150.0000 mensen, en vormen zo de grootste consumentenverkiezing van België. Van apothekers tot magazijniers Oprichter Lode Fastré is opgetogen met de overwinning: "Zo’n award winnen doet natuurlijk deugd. Mijn dank gaat uit naar onze honderden medewerkers. Of je nu klanten advies geeft, in het magazijn meedraait of onze online marketing uitdenkt: iedereen draagt bij tot dit succes. Daarnaast zijn we uiteraard ook onze klanten dankbaar voor een dergelijke blijk van vertrouwen." Prijs, service en assortimentIn de verkiezing ‘webshop of the year’ beoordelen klanten hun favoriete retailers op 10 parameters, die je grosso modo kan indelen in drie categorieën: prijs, service en assortiment. Uit de resultaten blijkt dat in de categorie ‘health & wellness’ – de categorie waarin Farmaline het pleit won - de factoren ‘winkelgemak’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘kwaliteit van de producten’ doorwegen. Grootste speler in snelst groeiende marktsegment Dat assortiment telt in totaal meer dan 40.000 gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen van meer dan 1.000 merken. Daarmee is Farmaline de grootste online apotheek in België: "Het aanbod evolueert voortdurend. Op een jaar tijd verdwenen er 5.000 producten uit ons assortiment en kwamen er 6.000 bij. Aan die groei lijkt niet dadelijk een eind te komen."