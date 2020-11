Lennert Baerts uit Heusden-Zolder brengt deze week twee nieuwe platen uit. De 24-jarige saxofonist loopt daarmee in deze coronacrisis in de kijker. Als optredens en voorstellingen niet kunnen doorgaan, is het extra belangrijk om muziekliefhebbers nieuw materiaal te bezorgen. Het jazz-circuit in Limburg bloeit. Naast zijn soloplaat brengt Baerts een album uit met het Muze Jazz Orchestra. De cultuurtempel in Zolder heeft al langer een neus voor jazz-talent gehad.