Bioville breidt uit in Diepenbeek

door Bart Husson

Bijna 20% van de Limburgers werkt direct of indirect in de gezondheidssector. Het is dus een belangrijker peiler van onze economie. Vandaar dat er 4,3 miljoen euro geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van BioVille in Diepenbeek. Wat twaalf jaar geleden begon als een kweekvijver voor jong talent moet nu uitgroeien tot de plaats waar topbedrijven uit de gezondheidssector zich komen vestigen om van BioVille de belangrijkste gezondheidscampus van Vlaanderen te maken.