Bisdom Hasselt schorst diaken voor mogelijk seksueel misbruik van minderjarigen

Erwin Lodders, de moordenaar van de 18-jarige Gaby Hessels uit Riemst, wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. De man zit nu bijna tien jaar in de cel voor verkrachting met foltering en moord. De feiten dateren uit 2007. De zogenaamde Maïsmoord zorgde voor veel beroering in Riemst en in de rest van Limburg. De moeder van Gabby en de vriend van het meisje getuigen over de feiten in het VTM-programma 'De Kroongetuigen'.