Bisdom Hasselt start jubeljaar 2025 dat in teken staat van hoop

Verkiezingen, overstromingen, boerenprotesten,... tekenden het nieuws van 2024. Maar gelukkig was er ook veel mooi nieuws te rapen in onze provincie. Dit zijn de 10 meest hartverwarmende reportages uit het afgelopen jaar: 1. Ook in Limburg wordt het noorderlicht bewonderd: "Pure magie"Het bekende noorderlicht, dat vooral in noordelijke landen te zien is, was dit jaar ook uitzonderlijk bij ons goed waar te nemen door een grote explosie van geladen deeltjes.2. Ook leeuwen en tijgers vieren Halloween in het NatuurhulpcentrumHet Natuurhulpcentrum zocht voor Halloween naar pompoenen voor de leeuwen en tijgers. Niet omdat ze dat graag eten. Wel om er vlees in te verstoppen zodat de katachtigen via spelletjes aan hun eten moeten geraken.3. Italiaanse verenigingen uit Genk zamelen geld en middelen in voor slachtoffers wateroverlast SpanjeLimburgers stampten initiatieven uit de grond om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnood in Spanje. Yolanda en Jessica, die beiden Spaanse roots hebben, kregen daarbij de steun van de Italiaanse gemeenschap. "Iedereen zorgt hier voor elkaar, net zoals dat vroeger ging in de mijnen, ongeacht de afkomst."4. Silvio en Nicky breken wereldrecord forelvissen om aandacht te vragen voor zieke Alessia (7)Silvio en Nicky Giddelo mogen zich vanaf vandaag wereldrecordhouders forelvissen noemen. De broers zijn erin geslaagd om 120 uur aan één stuk door te vissen. Dat deden ze de voorbije vijf dagen om aandacht te vragen voor de ziekte van de 7-jarige dochter van Silvio.5. Verwaarloosd schaap krijgt scheerbeurtHet Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum heeft een inbeslaggenome schaap uit haar lijden verlost. Na 5 jaar, kreeg het dier eindelijk een scheerbeurt.6. Genk opent eerste opvanghuis voor dakloze jongeren en hun huisdierenBeestig Homie is een lovenswaardig initiatief om dakloze jongeren mét een huisdier toch een dak boven het hoofd te bieden. 7. Tolu Arokodare maakt voedselpakketten klaar bij Sint-Vincentius in GenkOp initiatief van de Genkse spits Tolu Arokodare is hijzelf met drie andere ploegmaten voedselpakketten gaan klaarmaken bij Sint-Vincentius in Genk. Op deze manier willen ze hulpbehoevenden een hart onder de riem steken tijdens deze kerstperiode.8. "Stagiairs in de zorg zijn het goud van de toekomst"In het kader van het personeelstekort is het belangrijk om aandacht te hebben voor toekomstige werkkrachten. Annick Vandeplas is 1 van de 40 stagiairs op de geriatrie-afdeling in het Jessaziekenhuis Campus Salvator, en noemt een mentor de beste garantie op succes tijdens een stage.9. Lars Daniels uit Herk-de-Stad neemt paard in volle koers bij de teugelsTijdens een wielerwedstrijd in de provincie Luxemburg heeft de jonge belofterenner een losgeslagen paard weer tot stilstand gebracht door de teugels al fietsend vast te grijpen. Uiteindelijk werd het paard tot stilstand gebracht en zo heeft de Herkenaar erger kunnen voorkomen.10. Supporters STVV en Genk applaudisseren minuut lang voor overleden moeder FinkHet applaus voor de overleden moeder van Thorsten Fink liet de Duitser duidelijk niet onbewogen. Applaus dat overigens ook kwam uit het bezoekersvak. En van de bezoekende coach.