Bisschop Hoogmartens doet Ronde van Limburg

Bij opgravingen in Tongeren hebben archeologen de schedel van een dromedaris uit de Romeinse tijd terug gevonden. De vondst dateert al van opgravingen in 2014 en 2015, maar het was lange tijd niet duidelijk van welk dier de schedel afkomstig was. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor de Natuurwetenschappen in Brussel kon vaststellen dat het om enkele schedelfragmenten en twee bovenkaken van een volwassen mannelijke dromedaris ging. En dat is erg zeldzaam. Het is nog maar de tweede vondst van een Romeinse dromedaris of kameel op het Belgische grondgebied.Volgens specialist Romeinse archeologie, Peter Cosyns, werd het dier waarschijnlijk ingezet voor transport op een handelsroute tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer of tussen Nijmegen en Metz.