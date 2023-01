Bisschop Hoogmartens heeft goede herinneringen aan overleden paus emeritus Benedictus XVI

2022 gaat de geschiedenis in als het jaar dat twee Limburgse ministers ontslag moesten nemen. In Sint-Truiden ging de burgemeestersjerp van hand tot hand in een opeenvolging van schandalen. Na de coronacrisis volgden de humanitaire crisis met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de crisis in de kinderopvang en nooit eerder geziene droogte en hittegolven. 2022 was in Limburg een gitzwart jaar voor verkeersslachtoffers. Maar op een afrit van de autostrade in Hasselt werd baby Janne geboren. De Limburgers openden hun harten en hun huizen voor de Oekraïense vluchtelingen. Limburg werd dan toch niet opgesplitst en na corona kwam de knaldrang. In Hasselt konden we ons even verplaatsen in een zelfrijdende shuttle tot die in de haag reed en daarna helemaal niet meer reed. Dit was 2022.