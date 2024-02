Bisschop Hoogmartens in Kamercommissie: "Slachtoffers hebben ons veel bijgeleerd over impact misbruik"

Zwemmen in openlucht zal binnenkort op veel meer plaatsen mogen. De Vlaamse Overheid werkte een soepele regeling uit, waardoor steden en gemeenten vanaf nu zelf bevoegd worden om extra zwemlocaties in te richten. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Vandaag kan je in Vlaanderen op 100 plekken al zwemmen in openlucht, maar als het van de minister afhangt, gebeurt dat binnenkort op nog meer plaatsen. De Vlaamse regering heeft nieuwe regelgeving goedgekeurd waardoor gemeenten zelf bevoegd worden om extra locaties in te richten. Bovendien zijn de voorwaarden minder strikt om als zwemzone erkend te worden. Concreet gaat het om de afschaffing van voorwaarden als blustoestellen, stortbaden, sanitair en douchecabines. Als een lokaal bestuur een zwemzone wil inrichten in de nieuwe categorie ‘vrije zwemzone’ dan volstaat vanaf nu een test van de waterkwaliteit, een toelating van de eigenaar en een positieve risicoanalyse. Vlaams minister Zuhal Demir: “We willen het de lokale besturen bovendien zo makkelijk mogelijk maken om zelf bijkomende locaties aan te duiden, zij kennen hun gemeente het beste. Met het besluit dat we vandaag goedkeuren willen we zwemmen in open water mogelijk maken op een veelvoud van plaatsen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen en een snelweg naar verdrinkingen te organiseren”. Zwemmen overal op eigen risico toelaten, zoals dat nu in Nederland het geval is, was een brug te ver voor de minister. De komende weken trekt het departement Omgeving en de VMM richting de lokale besturen om de wijzigingen en hun nieuwe bevoegdheid toe te lichten. Tegen eind maart gaat het loket open waar lokale besturen hun locaties kunnen aanmelden.