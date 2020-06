Bisschop Hoogmartens: "Kerken zijn klaar om mensen terug te ontvangen."

Naast familiebezoek is het ook weer mogelijk om te winkelen over de grens. Ook dat staat vermeld in het Belgisch Staatsblad. In Frankrijk blijven de grenzen echter gesloten voor Belgen, zeker tot 15 juni. Ook in Nederland en Duitsland stellen ze zich vragen bij deze versoepeling. Voor alle duidelijkheid geldt deze regel voor bewoners in de grensstreek. Het is zeker niet de bedoeling dat Limburgers massaal de grens overtrekken om te gaan funshoppen, zeggen de grensburgemeesters.