- In Tongeren gaat het grootste drugsproces ooit van start. In de zaak Costa staan 57 verdachten terecht. De rechtbank buigt zich ondermeer over de vraag of de opsporingsmethode van de politie wel wettelijk was.- Ook de klokkenluider bij Sportschool Hasselt krijgt in beroep een lagere straf.- Opvallende kandidaat bij de verkiezingen: 12 jaar nadat hij uit de politiek stapte, staat Roland Duchatelet op de Europese lijst voor Open VLD. En hij doet al meteen een opmerkelijk campagnevoorstel.- In Tongeren is een nieuwe politieke partij opgericht. Na frustraties over de politieke reacties op het fusiereferendum, trekt Burger Eerst in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen.- En TV Limburg zendt volgende week zaterdag de wedstrijd tussen Belisia Bilzen en Sporting Hasselt live uit vanuit het Sportpark Katteberg. De topper is uitverkocht, maar u kan de match hier bij ons volgen.