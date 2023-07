Bisschop Patrick Hoogmartens ontving al diverse buitenlandse gasten: "Kroningsfeesten hebben internationale uitstraling"

In Oudsbergen stond gisteren de derde TVL Vertelling geprogrammeerd. Het recept kent u intussen. Een gratis voorstelling van een standupcomedian mét traktatie en dat allemaal op een mooie plek. Als het regent, is er een alternatieve, droge locatie, zoals gisteren. Het kon de pret niet bederven. Gastheer in 't Heem in Oudsbergen was Jeron Dewulf die in Oudsbergen zijn nieuwe show "Latin Lover" uittestte op het Limburgse publiek.