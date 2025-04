De stad Tongeren-Borgloon legt deze ontwerpen voor het wapenschild en de vlag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Elke gemeente moet over een vlag en gemeentewapen beschikken. Dat is wettelijk bepaald. Burgemeester Jo Feytons legt uit: "Het wapen komt voor op het zegel van de gemeente en de vlag kan bijvoorbeeld uitgehangen worden aan openbare gebouwen. Doordat Tongeren en Borgloon fusioneerden, zijn de huidige vlaggen en wapenschilden vervallen. In afwachting van goedkeuring van een nieuw ontwerp moeten onze diensten daarom het Belgische rijkswapen op officiële documenten plaatsen. Omdat Tongeren en Borgloon beiden historische steden zijn met een belangrijke heraldische traditie hebben we een deskundige of het vlak van wapenkunde aangesteld die de historische context van de reeds bestaande wapens en vlaggen moest integreren in een nieuw ontwerp." Ook in het wapenschild komen de gekende kleuren terug. "Deze vormen de basis voor de wapens van verschillende Limburgse steden en gemeenten. Aan de linkerzijde zien we de Tongerse zwaan op een blauw vlak. Uniek is het laten terugkomen van de zogenaamde vairstukken of klokjes. Die vormden, afgeleid van het Tongerse wapen dat teruggaat tot het wapen van de ridders van Tongeren, de basis voor tientallen wapens van Haspengouwse gemeenten en families. Op die manier maken we een combinatie van ons Loons en Tongerse verleden", vertelt burgemeester Jo Feytons. Na de goedkeuring door de gemeenteraad worden beide ontwerpen voorgelegd aan de Vlaamse regering.