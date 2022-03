Bistro Philippe in Alken behoort nu tot kring van Jeunes Restaurateurs

Het Pukkelpopfestival, dat plaatsvindt van 18 augustus tot en met 21 augustus, maakt vandaag nagenoeg haar hele affiche bekend. Onder andere Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Charlotte de Witte, Oscar & The Wolf, Bring Me The Horizon en Cypress Hill komen deze zomer naar het festivalterrein in Kiewit, Hasselt. De ticketverkoop start deze donderdag. In de drukbezochte fietstunnel in de Elfde Liniestraat werd de line-up, in totaal bijna 200 Pukkelpopnamen, handmatig en alfabetisch aangebracht door de bekende streetartkunstenaar Kurt Bosmans en zijn team. Line-up bijna rondDeze keer dus geen druppelsgewijze aankondigingen. "90% van de line-up is rond dus waarom nog wachten om te feesten? Achter de schermen wordt dag en nacht gewerkt om van deze editie een memorabele Pukkelpop 2022 te maken. De affiche verzamelt alvast de spreekwoordelijke cream of the crop," laat de organisatie weten in een persbericht. Line-up vrijdag 19 augustusTwaalf jaar na hun eerste doortocht op Pukkelpop komt Slipknot hun gloednieuwe 7de album voorstellen. Ook de iconische hiphoppers van Cypress Hill zijn, 30 jaar na hun debuut, op pad met een nieuwe plaat. Goose komt het kot afbreken, dj- en producersduo Camelphat tekent eveneens present. Ook op het appel de muzikale duivel-doet-al James Blake, de drum-‘n-bass/breakbeat-formatie Pendulum (live), de Britse MC Skepta, de Amerikaanse rapper/producer Young Thug, Noisia met hun allerlaatste dj-set op Belgische bodem, onze nationale trots Soulwax, de engelenzang van Tamino, de Australische band Rüfüs Du Sol, de alternatieve pop van Ashnikko en de eigengereide wereldklasse van Selah Sue. Komen ook op vrijdag 19 augustus: Alex G, Alfred Anders, ArrDee, Bad Boy Chiller Crew, Berwyn, Bibi Seck, carolesdaughter, Channel Tres, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Chuki Beats & Friends, Dana Montana, De’Wayne, Declan McKenna, Gabber Eleganza + Hakke live show, Ghostemane, Giant Rooks, Goldband, HAAi, Hazard, Hollow Coves, Ilse Liebens, Jordan Rakei, Kevin & The Animals, Kokoroko, Lancey Foux, Mahalia, Merol, MEYY, Nosedrip, Omar Apollo, Pa Salieu, Q, Romy, SaSaSaS, Sega Bodega, slowthai, St. Panther, The Haunted Youth, Wargasm, Wesley Joseph, Yu Su en Yussef Dayes. Line-up zaterdag 20 augustusOp zaterdag 20 augustus vat de wei van Kiewit ongetwijfeld spontaan vuur door Techno Queen Charlotte de Witte en het immer spectaculaire Tame Impala. Verder wordt het vintage Pukkelpopmoshen met Limp Bizkit, er is Dave, de rappende storyteller uit de UK, het legendarische Britse elektroduo Underworld, eclectische neo-soulfunk van Jungle, aanstekelijke partyanimalitis van Sean Paul, elektronische indie psychedelica à la Caribou, de heerlijke techno powerhouse van Nina Kraviz, Europa's meest gevraagde techno-artieste Paula Temple, partyhiphop met The Opposites, de crooner met de eeuwige smile George Ezra, de Noorse singer-songwriter AURORA, het internetfenomeen Marc Rebillet en de nu al iconische Britse rapper Little Simz. Verder ook nog 100 gecs, 24kGoldn, Arlo Parks, Authentically Plastic, Bob Vylan, Cellini, cleopatrick, Clutch, Cristian D, Elkka, Fais Le Beau B2B Vieira, For Those I Love, Frank Carter & The Rattlesnakes, Frenna Deluxe, GAYLE, Geese, Headie One, I-F, IBE, Ibeyi, Indigo De Souza, Job Jobse, Joyhauser, Kamal., Kamo Mphela, Kelly Lee Owens, Ki/Ki, Lola Haro, Louis Vogue, Mall Grab, Mati Drome, Mdou Moctar, Mimi Webb, Noah Cyrus, Overmono (live), Palaye Royale, PinkPantheress, Self Esteem, shame, SPFDJ, Tai Verdes, The Clockworks, The Murder Capital, Tkay Maidza, Viagra Boys, Vukovi, Wet Leg en Yard Act. Line-up zondag 21 augustusOp zondag 21 augustus maakt de Main Stage zich op voor de langverwachte Arctic Monkeys, het wordt hun derde passage op Pukkelpop, de metal-titanen van Bring Me The Horizon en de electropop de luxe van Oscar and the Wolf. Ook te spotten in de backstage: Glass Animals, inmiddels wereldberoemd dankzij hun TikTok-hit Heat Waves, WILLOW, poppunkprinses en dochter van Will Smith, Omaha indierock van Bright Eyes, de Britse artiest/producer Tom Misch, H.E.R., drie letters die geen uitleg behoeven, Jack Harlow, de rauwe rapper vol ouderwetse toewijding, 7de (!) doorgang voor de Duitse electro/techno producer en dj Boys Noize, technosuperheld Enrico Sangiuliano, topper van de Britse dansmuziek Four Tet, Kölsch, een Deense barrage vol beats, de Britse rapper songwriter Central Cee en de Australische psychedelische wervelwind van King Gizzard & The Lizard Wizard. Verder ook AliA, ANNA, BADBADNOTGOOD, BBNO$, Cavetown, Chloe Moriondo, Dehd, Denis Sulta, DIIV, Donny Benét, Emma-Jean Thackray, Eris Drew, Fred again.., Gabriels, Gus Dapperton, Hot Milk, Joey Valence & Brae, Joy Crookes, jxdn, Kampire & Decay present Bunu Bop, Lauren Sanderson, Lijpe, M I M I, Madison Beer, MEAU, Michael Midnight, NewDad, Nova Twins, Nu Genea (live band), O'Flynn, Remi Wolf, Role Model, Sad Night Dynamite, Sea Girls, Sigrid, Sons Of Kemet, The Lathums en Yooth. Pre-avond Op donderdag, de traditionele inhuisdag voor de kampeerders, staan Amber Broos, Ava Eva, Chibi Ichigo, Cisco FM, Coely, De Serre Soundsystem, Dikke, Eva De Roo & Double D, Froukje, Gijs Cox, Heideroosjes, High Hi, Hyalyte, Jewels, Kestified, Kiani & His Legion, Kwijt Trek System, Marguillier, Stikstof, Sylvie Kreusch, The Boilerboys, Omdat Het Kan Soundsystem feat. Average Rob, USED en Yong Yello op de affiche. De komende weken worden de resterende namen, podiumindeling en tijdschema’s bekendgemaakt. Het volledige overzicht staat ook op www.pukkelpop.be. TicketsDe ticketverkoop start op donderdag 24 maart om 13 uur. Een dagticket kost €115, een combiticket kost €245.