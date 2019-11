Black Friday is verlieslatend voor lokale handelaars

Vanavond opent Plastiflex in Paal bij Beringen haar nieuwe kantoorgebouwen. Het bedrijf investeerde enkele miljoenen euro in een innovatiecentrum en verankert zo de ontwikkeling van haar producten in Limburg. Waar Plastiflex groot werd met plastic slangen voor stofzuigers, scoort de firma vandaag in de medische industrie met onder andere slangen voor beademingstoestellen in ziekenhuizen over heel de wereld.