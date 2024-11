Black Friday komt eraan: kan je echt koopjes doen of worden we in de val gelokt?

door Jarne Scheepers

Overmorgen is het Black Friday, een dag waarop veel winkel traditioneel uitpakken met hoge kortingen en koopjes. Het is een trend die jaren geleden is overgewaaid uit de Verenigde Staten, al is het maar de vraag of je er als consument echt je voordeel mee doet. Volgens marketingconsulent Wouter Buntinx zorgen die kortingsperiodes voor veel impulsaankopen en moet je opletten dat je niet in de val wordt gelokt.