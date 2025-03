Blauwtong zorgt voor dubbel zo veel sterfte bij pasgeboren lammetjes

Binnen de Oekraïense gemeenschap in Limburg is de ongerustheid groot na de ruzie gisteren tussen de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump. Een persbabbel tussen beide presidenten in het Witte Huis mondde uit in een stevige discussie. Nu reist de vraag of de Verenigde Staten nog steun zullen blijven leveren aan Oekraïne. Trump knoopte ook al gesprekken aan met de Russische president Poetin om tot een akkoord te komen. Bij de Limburgse Oekraïners is het geloof in Trump ver zoek. Zij kijken nu naar Europa voor steun.