"Blij dat er een akkoord is op klimaattop, maar het is zeker niet optimaal."

door Jarne Scheepers

32 uur na het geplande einde is er dan toch een akkoord uit de bus gekomen op de klimaattop in Azerbeidjan, al zijn veel landen en experten er niet lovend over. De ontwikkelingslanden krijgen 300 miljard dollar aan steun, maar hadden veel meer gevraagd. Lommelaar en Vlaams Parlementslid Kris Verduyckt ging een week lang mee naar Baku als waarnemer. Volgens Verduyckt is er nog veel werk aan de winkel, maar het is goed dat er een akkoord is, klinkt het.