- 35 jaar na de moord op Marjel Raedschelders uit Maaseik worden persoonlijke spullen van het slachtoffer overhandigd aan de nabestaanden. Misschien zorgt het voor een doorbraak. Dat zegt journalist Kurt Wertelaers die zijn tanden zet in de moordzaak.- De tweede fase van de fusie tussen Hasselt en Kortessem start vandaag. Inwoners van beide gemeenten kunnen in een bevraging hun mening geven over de dienstverlening. - Arbeidsmigratie allemaal goed en wel, maar eerst moeten we de Belgen aan het werk krijgen. Dat zegt premier Alexander De Croo in een gesprek met TV Limburg. - In Limburg zal volgend jaar geen enkele leerling in het buitengewoon onderwijs langer dan 90 minuten op de bus zitten. Dat zegt men bij Autocars Neyens die gespecialiseerd zijn in leerlingenvervoer.- En in Leopoldsburg is het aftellen naar de 24ste editie van Buitenbeenpop morgen. Het festival voor mensen met een beperking pronkt dit jaar met namen als Sam Goris, Get Ready, Luc Steno en Stan Van Samang.