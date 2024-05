- PVDA reikt vandaag op de Dag van de Arbeid de hand naar Vooruit om zo samen een sociaal alternatief op te bouwen. Vooruit houdt de boot af, maar haalt wel fors uit naar rechts.- Eindelijk. De zon schijnt vandaag in heel Limburg, we haalden 25 graden, en dus werd er volop genoten. Ook van een frisse duik in het zwembad. - De stad Lommel moet bijna drie miljoen euro betalen aan een familie na een discussie over een onteigening van bijna 50 jaar geleden.- Na een jarenlange leegstand opent het Poorthuis in Bokrijk eindelijk de deuren.- En aan kasteel Meylandt in Heusden-Zolder houdt de grootste kunstacademie van Limburg een kunstenfestival.