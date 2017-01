Blinde Beringenaar loopt mee in marathon van Marrakesch

De Tanzaniaanse aanvaller Mbwana Samatta is al populair in Genk, maar in zijn thuisland wordt de man op handen gedragen. De Tanzaniaanse R&B-koning Ben Pol zingt zelfs over de voetballer in het nummer 'Muziki'. Leon Bailey en Sandy Walsh dansen maar al te graag mee met Samatta:3 different dance in one song. Just having fun with my team mates after work@31_bailey@ocolley15@sandywalsh5 Een video die is geplaatst door Mbwana Samatta (@samagoal77) op 9 Jan 2017 om 5:21 PSTBeluister hier het volledige liedje:.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }